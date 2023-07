Lo spettacolo “Libertà rampanti” in scena al Castello Svevo di Bari

Un “dialogo dei dialoghi” in cui l’arte e l’architettura interloquiscono con altre forme artistiche e si ridefiniscono a vicenda: i luoghi della cultura si fanno palcoscenico teatrale.

Nell’ottica di arricchire l’offerta culturale pugliese in un periodo di grande fermento turistico, la Direzione Regionale Musei Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, propone al pubblico lo spettacolo dal titolo “Libertà rampanti”, il progetto dell’attore autore leccese Mario Perrotta; la rappresentazione andrà in scena in quattro ambientazioni di pregio, in grado di ospitare un pubblico numeroso: Castello svevo di Bari, Castello di Manfredonia, Parco archeologico di Canne della Battaglia e Parco Archeologico di Egnazia.

Lo spettacolo, unico per tutti i siti coinvolti, sarà occasione privilegiata per parlare di liberà individuali e collettive, assicurando al pubblico un intrattenimento di qualità, grazie al quale luoghi di autentica bellezza acquisiranno ulteriore splendore.

Il costo dello spettacolo è incluso nel biglietto di ingresso del museo; per avere anche la possibilità di visitare con tutta calma i luoghi della cultura interessati, si consiglia di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo, cominciato il quale le visite saranno interrotte.

Per acquistare i biglietti è possibile cliccare sui seguenti link:

18 LUGLIO 2023 ORE 21.00 - CASTELLO SVEVO DI BARI (aperto straordinariamente dalle 19.30 alle 23.30)

https://tinyurl.com/ LRCastelloBari

19 LUGLIO 2023 ORE 21.00 - CASTELLO DI MANFREDONIA (aperto straordinariamente dalle 20.00 a mezzanotte) https://tinyurl.com/ LRManfredonia

20 LUGLIO 2023 ORE 21.00 PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA – BARLETTA - (aperto straordinariamente dalle 18.30 alle 22.30)

https://tinyurl.com/ LRCanneBattaglia

21 LUGLIO – ORE 21.00 PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA –FASANO- aperto straordinariamente dalle 20.00 a mezzanotte)

https://tinyurl.com/LREgnazia