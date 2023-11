Libex in Festival, la due giorni della Fondazione Di Vagno per parlare di satira politica, libertà di stampa e libertà d'espressione

Denunciare, sintetizzare fatti di cronaca e cambiamenti epocali, analizzare e riassumere la realtà meglio di mille parole. È quello che fa la satira politica di stampa, uno degli strumenti più immediati di informazione e comunicazione, ma sempre più a rischio.

Per imparare ad usarlo e comprenderlo in fondo, per avere una nuova chiave di lettura del mondo e una nuova misura, la Fondazione Di Vagno – in collaborazione con la Regione Puglia e l’Università di Bari - ha organizzato “Libex in Festival” la cui prima edizione (che ha come sottotitolo ‘Satira, diritto di informazione e libertà di espressione’) si svolgerà nel Centro Polifunzionale Studenti di Piazza Cesare Battisti a Bari, i prossimi giovedì 23 e venerdì 24 novembre, a partire dalle 10.

Una due giorni fatta di letture, dibattiti, confronti e workshop.

Promuovere la libertà di espressione, di stampa e di satira politica costituisce uno degli obiettivi della Fondazione Di Vagno, sin dal 2017 quando ha preso vita il Centro Librexpression/Libex, diretto dall’economista e storico Thierry Vissol. Per questo il Centro organizza conferenze e formazioni di studenti e docenti, concorsi internazionali di satira, mostre e la pubblicazione di una rivista.

Un Festival necessario a completamento dell’azione della Fondazione Di Vagno che, insieme con Regione Puglia e Università di Bari, porta avanti un profondo lavoro di analisi e confronto, in ogni evento che organizza.

In un momento storico in cui molti giornalisti e vignettisti sono spesso sotto minaccia fisica, vittime di attacchi sui social networks, querelle giuridiche, l’autocensura e il pensiero unico prendono il passo sull’informazione critica mettendo la democrazia in pericolo. “Libex in Festival” vuole stimolare l’autocritica e dare spazio alla riflessione anche grazie alla collaborazione con un partner come l’Università “Aldo Moro”.

Si comincerà giovedì 23 novembre nella Sala Leogrande del Centro polifunzionale, alle 10, con i saluti del rettore dell’Università degli Studi di Bari Stefano Bronzini e di Daniela Mazzucca presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno”. Saranno loro a introdurre la lecture di Luciano Canfora professore emerito dell’Università degli Studi di Bari, dal titolo “Il teatro della politica, libertà e propaganda”.

Al termine, si terrà la conferenza d’apertura “Il Centro Libex, un patrimonio per la libertà di espressione” con Thierry Vissol direttore del Centro, Ines Pierucci assessora alla Cultura del Comune di Bari, Piero Ricci presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Oscar Buonamano direttore di Pagina’21 la rivista culturale online della Fondazione Di Vagno, Giuseppe Moro direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Aldo Patruno direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia e il giornalista Marco Panara.

Si riprenderà il pomeriggio alle 15, nella stessa sala, con il seminario “La libertà di espressione, diritti e responsabilità” al quale parteciperanno Oscar Buonamano, Vito Giannulo vicecaporedattore TGR Puglia e Rosario Tornesello direttore del “Nuovo Quotidiano di Puglia”.

A seguire, alle 17.30, la conferenza intitolata “Informazione, fake news e post-verità” con l giornalisti Luigi Vicinanza, Maddalena Tulanti, Oscar Iarussi, Oscar Buonamano ed Enzo Magistà direttore della rete all-news TG Norba 24. Gli appuntamenti, del mattino e del pomeriggio, sono validi per il riconoscimento di crediti formativi deontologici da parte dell’Ordine dei giornalisti. Iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it

Sempre a partire dalle 15, nella Sala De Trizio il workshop su “Come realizzare e pubblicare vignette di stampa” con il vignettista Marco De Angelis e Thierry Vissol.

Venerdì 24 novembre la giornata di Festival avrà inizio alle 9.30 nella Sala De Trizio, con il workshop “Giornalismo d’inchiesta a fumetto” tenuto dalla vignettista Margherita Allegri, e da Thierry Vissol.

Sempre alle 9.30, ma nella Sala Alessandro Leogrande, il seminario giuridico “Il diritto e la partecipazione pubblica” con Marina Castellaneta docente di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Chiuderà “Libex in Festival”, l’incontro delle 11.30 in Sala Leogrande, intitolato “La vignetta satirica di stampa e i vignettisti in pericolo” con Thierry Vissol e i vignettisti Margherita Allegri, Marco De Angelis e Gianlorenzo Ingrami.