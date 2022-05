Alla libreria Liberrima la presentazione del volume 'Chi possiede i frutti della terra' di Fabio Ciconte

"Mangiamo poche specie vegetali e pochissime varietà, tutte uguali le une alle altre. Esteticamente perfette. È un fatto naturale? Assolutamente no. È un fatto neutro e senza conseguenze? Assolutamente no. Nel corso dell’ultimo secolo si è perso il 75% delle piante e dei frutti commestibili a favore di varietà esteticamente perfette. Le mele che acquistiamo al supermercato sono, infatti, il risultato di una selezione genetica che le ha rese identiche le une alle altre". E' la riflessione, che sulla pagina Fb di Avanzi Popolo, anticipa l'appuntamento di sabato 28 maggio alle 17:00 presso la libreria Liberrima Bari, per la presentazione del libro di Fabio Ciconte (Direttore di Terra) "Chi possiede i frutti della terra" (edito da Editori Laterza). Antonio Scotti di Avanzi Popolo modererà l'incontro cui parteciperanno, oltre all'autore, Gabriella Sonnante del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche e Vitandrea Marzano del Comune di Bari.