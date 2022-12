Libri al museo, "Viaggio mediterraneo" di Gino Locaputo e Maria Sportelli

Libri al Museo. Continua il #Booktour di #viaggiomediterraneo22 con Gino Locaputo e Maria Sportelli. Appuntamento Domenica 18 dicembre, ore 17.00, nel Museo Civico Principe Romanazzi Carducci, piazza Plebiscito 16 a Putignano. Dialoga con gli autori la scrittrice Cinzia Cofano, musiche dal Mediterraneo con Anita Viesti la Calliope di Puglia dea del bel canto.

L’evento è patrocinato dal Comune di Putignano, assessorato alla Cultura e promosso dalla Libreria Emmaus di Conversano di Silvia Serena Perrone. Per informazioni 3464201703. Ingresso libero.





Viaggio Mediterraneo di Gino Locaputo e Maria Sportelli. Secop Edizioni, collana Correlazioni Universali. 103 pagine, 12 euro.

Viaggio Mediterraneo è un’opera che richiama i valori della comunione fra i popoli e della fratellanza universale; è un lungo racconto poetico teso alla ricerca di un senso esistenziale, individuale e collettivo. Attraverso una scrittura profonda e intimista, lo sguardo accogliente dei due autori si trasferisce nei lettori, invitando a riconoscere dentro di sé e nell’incontro con l’alterità la ricchezza dell’esperienza umana. Panorami nuovi e lontani, umanità con bellezza e peculiarità proprie, tutto in “Viaggio Mediterraneo” invita all’apertura e alla scoperta, senza timori, senza esitazioni, nella percezione dell’appartenenza a un comune destino, e grazie alla vocazione interiore, spesso inascoltata, di armonia e alla pace.

Dalla sinossi: "È un viaggio fatto di emozioni, d’incontri e parole d’amore. Gli autori, come due beduini del deserto, hanno seguito la propria strada immersi nella cultura del Mediterraneo. Così dalla Giordania all’Iraq passando dalla Turchia e dalla Siria hanno vissuto l’incontro con l’altro senza paura e pregiudizi. Lo sguardo è rivolto ai popoli del Mare Nostrum, quel mare oggi al centro dell’attenzione internazionale a causa dei “naufragi di civiltà”, come ha detto Papa Francesco, “un cimitero senza lapidi”.

Dalla prefazione di Pasquale Daniele:

GLI AUTORI:



Gallery

Gino Locaputo, è nato Conversano (Bari) il 12 febbraio 1953, oggi vive a Collepasso (Lecce). Scrittore, poeta, attore, regista e direttore artistico per 25 anni del Festival Mediterraneo Città di Conversano e Bisceglie. Ha alle spalle numerose pubblicazioni anche tradotte in arabo come il Pesciolino che ride e il Gigante Buono (dedicato a Giuseppe Di Vagno). Con la Secop Edizioni ha pubblicato la raccolta “Nei tuoi occhi le parole diventano pietre”, è presente nelle raccolte “Sette poeti per sette notti”, “Dove arrotonda il mare: cieli Bambini”, “Il Sentimento della Scrittura”.