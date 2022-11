Libri aperti: non chiamatela rassegna!

L’idea nasce dalla passione dei librai de Per fare un libro di Mola di Bari e dalla collaborazione con i maggiori autori editori di letteratura per ragazzi e le librerie indipendenti del territorio pugliese.

Libri aperti è uno spazio di confronto tra le librerie pugliesi e un gruppo di autori come “Book on a Tree” (che ad oggi conta circa 60/70 tra illustratori ed autori) ed editori. Grazie al sostegno del Comune di Mola di Bari l’idea è diventata realtà.

Si parte con incontri con autori, laboratori e spettacoli dal 23 al 26 novembre 2022 presso i locali PISTA adiacenti all’arena Castello di Mola di Bari.

Volete qualche nome? Baccalario, Peduzzi, Quarzo, Perrucci e altri ancora. I pomeriggi saranno animati da realtà pugliesi attraverso laboratori di lettura e spettacoli.



Info. e prenotazioni al 3512812634