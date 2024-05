Andrea Piva ospite de I libri degli altri alla Feltrinelli Bari

Dopo il grande successo dell’incontro inaugurale, torna il 31 maggio 2024 alle ore 18:30 nella Libreria Feltrinelli di Bari il secondo appuntamento con la rassegna “I libri degli altri” a cura del Collettivo Bandelle e Ilenia Caito, attivista letteraria.

“I LIBRI DEGLI ALTRI” è un ciclo di cinque appuntamenti in cui verranno coinvolte altrettante figure di spicco del panorama culturale pugliese.

Cosa legge uno scrittore? Quali libri possono formare una giornalista? Quali letture ispirano una drammaturga? Quali sono i testi che hanno amato? E quelli che hanno odiato? Quali pagine ricordano dopo anni?

L’IDEA DIETRO LA RASSEGNA: L’obiettivo degli incontri è quello di riportare “il libro” al centro del dibattito culturale, attraverso un’intervista corale condotta da Ilenia Caito con la collaborazione del Collettivo Bandelle.

Ogni dialogo, della durata di un’ora, vedrà l’ospite raccontare i libri chiave della propria formazione, quelli che hanno contribuito a costruire il mestiere di ciascuno di loro.

Una conversazione inedita a più voci, per raccontare, insieme, il ruolo fondamentale che ha la lettura nella crescita personale e professionale di ogni persona.

“I libri degli altri” sarà una nuova e importante occasione di contatto diretto tra la città e il mondo della cultura.



IL SECONDO OSPITE: Andrea Piva è scrittore e sceneggiatore, con un passato da giocatore professionista di poker. Ha scritto le sceneggiature dei film “LaCapaGira" (1999) e “Mio Cognato” (2002), entrambi diretti dal fratello Alessandro. Nel 2008 scrive “Galantuomini”, per la regia di Edoardo Winspeare, e collabora a “Universalove” con il regista austriaco Thomas Woschitz. Nel 2006 esordisce nella narrativa col romanzo “Apocalisse da camera”, per Einaudi, e nel 2017 passa a Giunti con “L’animale notturno”. Nel gennaio 2024 pubblica per Bompiani il suo terzo romanzo, “La ragazza eterna”, storia d’amore, morte e rinascita spirituale.



IL PRIMO OSPITE: A inaugurare il ciclo di incontri “I libri degli altri” Marcello Introna che in un divertente e appassionato dialogo col pubblico ha raccontato la sua formazione di lettore, nonché l’approccio ai libri e alla scrittura, seguendo la scia dei dieci libri scelti come fondamentali. Da John Fante, presente con ben due titoli “Full of life” e “La compagnia dell’uva”, al Charles Bukowski di “Factotum”, passando per “La Storia”, l’indimenticabile capolavoro di Elsa Morante, e la “Trilogia della città di K.” della geniale Ágota Kristóf.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: Il 10 giugno sarà la volta della giornalista e autrice Annamaria Ferretti. A seguire la regista, attrice e autrice Licia Lanera il 18 giugno e l’autrice e scrittrice Maria Cafagna il 2 luglio.

Per partecipare: ingresso libero.

Collettivo Bandelle è un collettivo di amanti della lettura con sede a Bari, nato dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito. Si riuniscono una volta al mese, da due anni, per discutere di libri. A febbraio 2024 decidono di unirsi e promuovere l’aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.

Ilenia Caito si occupa di promozione della lettura dal 2010. Ha condotto diversi programmi radiofonici per Radio Città Futura, ha fatto la libraia a Milano da Libraccio e a Bari da Ubik Liberrima. Si è occupata di avviare la strategia digital della casa editrice Laterza. Organizza e conduce gruppi di lettura online e in presenza: al momento ne conduce 8 su Bari e provincia. Docente per LaContent. Organizza eventi non convenzionali a tema letterario (speed date letterario, yoga&poesia, Silent Reading Party, Babook festival, presentazioni corali...). Ha collaborato con StorieLibere, la prima società di podcast che ha prodotto, tra gli altri, le serie Morgana (con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri) e Copertina (con Matteo B. Bianchi). Si è formata in libroterapia con psicoterapeute specializzate ed è al momento in formazione in gestalt counseling.