Libri di Puglia: a Portineria 21 di Bari Adriana Cimmino presenta "Un'insolita causa"

Nuovo appuntamento della rassegna “Libri di Puglia”, il ciclo di incontri dedicati alla promozione del libro e della lettura realizzato dall’Associazione Pugliese Editori con il sostegno della Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo”.

Il prossimo 7 dicembre presso Portineria 21 (via Cairoli 137/a) di Bari il romanzo “Un’insolita causa” di Adriana Cimmino (Progedit). A intervistare l’autrice sarà l’avvocato Luigi Tosches. Introduce e coordina la giornalista Alessia De Pascale. Sarà presente anche l’editore Gino Dato.

Inizio ore 19.00. Per info e prenotazioni: 080.6456374. L’incontro si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19.



Adele Sala svolge diligentemente la sua professione di avvocato in una grande città del Nord.

La sua vita scivola silenziosa fra i tribunali del circondario, il proprio studio legale e la sua abitazione dove l’attendono il suo compagno e il bambino. L’arrivo di una nuova cliente, giunta dal Salento, la scuote dal torpore nel quale la sua vita si va spegnendo con il passare degli anni.

Alessia Calò è vittima di grandi ingiustizie che la stanno travolgendo, fiaccandola nell’anima e nel corpo. Fra le due donne, così diverse, eppure attraversate entrambe dalla nostalgia di un tempo felice, si instaura un rapporto intenso, improntato a grande solidarietà e reciproco rispetto.

Per difendere Alessia, Adele dovrà addentrarsi in un mondo a lei sconosciuto, lontano dai riti paludati dei Palazzi di giustizia.



Prossimi appuntamenti:



9 dicembre | ore 19 || Nomine rosae, Castellaneta (TA)

I Re dell'Africa di Giuseppe Resta (I Libri di Icaro)



10 dicembre | ore 20 || Il Posto, Melpignano (LE)

Eppur si muore di Nico Catalano (Giazira Scritture)





13 dicembre | ore 19 || Portineria 21, Bari

Terra d’ombra di Mariano Rizzo (Edizioni di Pagina)



17 dicembre | ore 16,00 || Officine culturali, Gravina

Voci di Donna: dal mito alla storia di Chiara Pepe (Les Flâneurs) [evento rivolto ai docenti]



17 dicembre | ore 19 || Officine culturali, Gravina

Voci dall’età di mezzo di Chiara Pepe (Les Flâneurs)



17 dicembre | ore 20 || Il Posto, Melpignano (LE)

La pizzica serpentata (Kurumuni)





Masquerade di Maria Grazia Carriero e Nicola Zito (Progedit)