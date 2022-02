Appuntamento con 'Libri in comune e... almeno uno. Storie di dipendenze, dall'inferno al riscatto'

Storie al limite, che in un certo senso rasentano la follia e che riconducono, sia pur ai margini, al fil rouge, al tema scelto per questo mese, ovvero "follia, genio, estro".Tematiche importanti e quanto mai attuali quelle del libro "Almeno uno". Storie di dipendenze, dall'inferno al riscatto” nel salotto culturale di “Libri in comune e...”, rassegna non solo letteraria promossa dai comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto.

La storia di Paolo, prima tossicodipendente e poi alcolista, viene raccontata in forma di intervista, parallelamente a quella di suo padre dipendente dal gioco fin dall'adolescenza. Le vicende di padre e figlio si intrecciano, si influenzano e si sovrappongono fino a quando entrambi sprofondano nei propri inferni, per poi uscirne liberi e insperatamente alleati, complici dei rispettivi riscatti personali e sociali.

A parlarcene saranno gli autori Ilaria DeVanna e Alessandro Schino, insieme al sociologo e scrittore Leonardo Palmisano ed alla regista ed attrice Maria Rosaria Losacco.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“L’ iniziativa si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.