La scrittrice Teresa Antonacci e l’attrice Maria Rosaria Losacco ospiti della rassegna culturale 'Libri in comune e...'

Di nuovo insieme mercoledì alle 19.00, sulla pagina di Facebook “Libri in comune e…” la rassegna culturale che per il prossimo appuntamento accoglierà come ospiti delle tre rappresentati dei comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro, la scrittrice Teresa Antonacci e l’attrice Maria Rosaria Losacco.

Protagonista della serata sarà il libro “Quasi” edito dalla casa editrice les Flaneurs. Il testo, sequel de "La dodicesima stanza", racconta la storia di Alina che ha accolto la sindrome di Asperger come un dono dopo un lungo percorso personale.

Speciale ambientazione è la bellissima Polignano che fa da cornice a questo romanzo in cui la vita e le sue inaspettate trame dipingono le pagine di “Quasi”.

L’autrice Teresa Antonacci, avida lettrice, ha scelto come strumento di divulgazione della conoscenza dell’autismo, la scrittura per raccontare in modo mai noioso e sempre positivo e pratico, la quotidianità di queste viste speciali.

Un appuntamento da non perdere non solo per il grande valore personale e umano, ma anche per raccontare questo mondo in modo originale e pratico.

L’iniziativa è promossa dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e con il patrocinio della Città metropolitana di Bari.