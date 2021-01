'Libri in comune e... ' appuntamento con la storia locale di Cassano delle Murge

Un frate, un orologiaio e un farmacista. Sono questi i tre personaggi, illustri sconosciuti (sino a ieri) alle cronache cassanesi protagonisti del nuovo appuntamento di “libri in comune e…”.

Tre vite che dal passato ritornano a raccontare di sé con il cultore di storia locale cassanese e scrittore Vito Campanale che sarà ospite mercoledì 27 alle 19 sulla pagina Facebook “libri in comune e…” la rassegna culturale in diretta che settimanalmente incontra ospiti per parlare di libri, cultura, attualità insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

Il cultore di storia locale Campanale, nell’ inusuale veste di camerlengo per l’occasione in lezione a distanza, racconterà il suo incontro casuale con questi tre personaggi avvenuto durante la sua ricerca per i contenuti del suo ultimo libro di prossima uscita; un’ occasione per divertirsi nel riscoprire usi e costumi della nostra terra che altrimenti sarebbero abbandonati all’ oblio del passato attraverso narrazioni avventurose ed originali che avranno come scenari due tra i luoghi simbolo di Cassano: la foresta Mercadante, polmone verde della provincia di Bari e il Convento, luogo di culto dalla memoria secolare, il cui tempo non scalfisce la fede per la Madonna degli Angeli.

La rassegna culturale “libri in comune e…” è patrocinatori dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla città metropolitana di Bari.