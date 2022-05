Anna Baccelliere a "libri in comune e"

Alan scappa dalla guerra e con lui c’è il suo amico, un topolino timido, anche lui in cerca di pace. Sarà la Luna a indicargli la strada verso la salvezza. La fuga dalla guerra: un tema forte e difficile raccontato ai più piccoli con parole dolcissime e calibrate ed illustrato con delicatezza e maestria. “Per fortuna c’è la Luna” è un albo nato dalla penna esperta e poetica di Anna Baccelliere, autrice pugliese di numerosi libri per l’infanzia e l’adolescenza, ed impreziosito dal pregevole lavoro artistico dell’illustratrice siciliana, trapiantata a Milano da anni, Lucia Pistritto. Un piccolo capolavoro bilingue (italiano/inglese), edito dalla casa editrice BeMore di Mauro Li Vigni per guidare e orientare i bambini tra i loro perché più spinosi a cui, spesso, gli adulti non sanno come rispondere.

Si parlerà insieme ad Anna e Mauro mercoledì 18 maggio. Non mancate!

A ricevere gli ospiti nel “salotto online” come sempre Francesca Marsico, Marisa Romeo, Eliana Zammataro, Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto.