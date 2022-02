'Libri in comune e.... fuori da ogni tempo' di Rita Lopez

“Fuori da ogni tempo” è il romanzo con il quale il salotto culturale “Libri in comune e...” spalancherà le porte al mese di marzo che sarà dedicato al tema “Donna...universo da scoprire”.

Ospiti di questo primo appuntamento la scrittrice Rita Lopez e la critica letteraria Mariella Sivo.

La storia di Beatrice, archeologa del ventunesimo secolo, la cui quotidianità viene sconvolta dalla recente malattia che ha colpito la madre, affetta dal morbo di Alzheimer, corre parallela a quella della giovane Cornelia, sacerdotessa vestale in una Roma di tanti secoli fa.

Un periodo infinito separa le due donne, ma ciò che le avvicina, al di là di ogni limite spazio-temporale, è il tentativo sofferto e coraggioso di dare alla propria esistenza un senso e una svolta che non siano quelli stabiliti da altri.È la determinazione a voler essere, a tutti i costi, artefice della propria vita e del proprio tempo.

Cornelia, vestale per costrizione, ci riuscirà attraverso un amore proibito.

Beatrice, “vestale per scelta” ma con l’indole di archeologa, lo farà scavando nella memoria di sua madre che presto sarà inghiottita dall’oblio.

Appuntamento con la rassegna "libri in comune e..." Mercoledì 2 marzo alle 19 sulla omonima pagina di Facebook.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“L’ iniziativa si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.