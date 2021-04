Appuntamento con la rassegna 'Libri in comune e...' Il sarto dei piccoli strappi

Inquietudini di vite in bilico, il buio dell’esistenza attuale, le difficoltà delle esistenze precarie, soprattutto del Sud mercoledì 21 aprile alle 19, per il nuovo appuntamento di “Libri in comune e…, la rassegna culturale ideata e condotta dalle tre rappresentanti comunali dei comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo ed Eliana Zammataro.

Protagonista della serata la nuova fatica letteraria del giornalista ricercatore Alessandro Cannavale, “il sarto dei piccoli strappi” edito da “Les Flaneurs”.

Parole come fari per ritrovare una rotta nell’oscurità, che catturano e rendono eterni istanti ed emozioni, intrise di un lirismo senza tempo eppure indelebilmente ancorate alla realtà del nostro presente inquieto. Un susseguirsi di pagine in cui le lucide poesie di Alessandro Cannavale si riflettono nelle limpide tele di Antonio Bonatesta; paesaggi reali che diventano luoghi dello spirito, specchio di quel Sud che cattura il cuore con la sua dolorosa bellezza ma dove ancora si rubano ai giovani l’anima e il futuro. Versi incantati e crudi a un tempo, rivolti ai solitari, ai randagi e ai precari, creati da chi confeziona utopie alla deriva, un Sisifo senza meta che spinge in eterno il suo masso e canta di nostalgia, assenza e “restanza”; un sarto che, con tutta la semplice ma dirompente forza della bellezza e della poesia, cerca di ricucire gli infiniti piccoli strappi di cui è fatta la vita.

Insieme alle tre rappresentanti comunali saranno presenti l’autore, Alessandro Cannavale, l’editore Alessio Rega e l’avvocato Alessandra Galetta.

L’iniziativa culturale in rete è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla Città Metropolitana di Bari. Appuntamento mercoledì sulla pagina Facebook “libri in comune e…”