Appuntamento con 'Libri in comune e...' special futuro anteriore

La giornalista Grazia Rongo col suo fumetto Greis, il drammaturgo e regista teatrale Damiano Francesco Nirchio insieme a Michele Marolla curatore ed autore di Futuro anteriore – La vita che verrà in 21 racconti”, Gelsorosso Editore ospiti di “libri in comune e…” per lo special di domenica 21 febbraio 2021 alle 19 sulla pagina Facebook omonima per raccontare come saremo dopo la pandemia, se saremo migliori, peggiori o inesorabilmente diversi in 21 storie ed altrettanti stili narrativi, con cui provare a immaginare la quotidianità, i sogni, come saremo costretti a cambiare, o come rimarremo uguali a noi stessi, a partire dal 2021.

L’anno sabbatico dalla vita ha distrutto progetti, ha scatenato paure, ma non può aver sopito la creatività, la voglia di rinascita.

«Per uscire dall’incubo c’è bisogno di proiettarsi oltre, di guardare al futuro, a cosa fare di nuovo, di diverso. È fondamentale progettare la vita che verrà, senza guardare indietro, senza crogiolarsi nel malessere. Si deve sognare, il sogno è una necessità», sostiene il protagonista del racconto introduttivo.

In ventuno hanno fatto esattamente quello che dovrebbe fare ognuno di noi: hanno sognato, hanno provato a immaginare la vita che verrà, dopo che avremo attraversato tutte le fasi della pandemia. Da qui il titolo “Futuro anteriore”. Sono storie che nascono proiettate in avanti, ma che hanno pesanti retaggi nel passato recente, in un mondo che sta affrontando stravolgimenti imposti da un fattore sfuggente, imponderabile e invisibile.

I racconti si dipanano tra inquietudini, solitudini, amori, perversioni, nostalgie, violenza, delitti, ossessioni, ironia, riscatto sociale, informazione e persino il diavolo. Un’immersione nella realtà, che parte dalla vita e approda al sogno. Per alcuni all’incubo successivo.

La rassegna culturale “libri in comune e…” settimanalmente, incontra ospiti per parlare di libri, cultura, attualità insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

La rassegna culturale “Libri in comune e...” è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla Città Metropolitana di Bari.