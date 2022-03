"Libri in comune e" storie di donne alla ricerca della serenità

Nel mese dedicato al genere femminile, un altro imperdibile appuntamento con una storia di amicizia e di ricerca della serenità.

"Solo un raggio di sole", opera prima della scrittrice Cinzia Cofano, infatti, sarà protagonista del prossimo incontro di mercoledì 23 marzo della rassegna culturale "Libri in Comune e..." patrocinata dalla città metropolitana di Bari, dai comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto.

La storia si snoda nel tempo, quello di Sofia, Amira e Silvia, tre donne diverse le cui vite sono destinate a incrociarsi. Le prime due sono amiche d'infanzia e, nei loro discorsi nostalgici e profondi, ripercorrono le tappe delle loro esistenze sempre legate e, talvolta, segnate da profonde ferite. Silvia invece è una donna semplice e dolce che ha conosciuto l'amore e tutto il dolore che questo può portare con sé. Il punto di contatto fra le loro vite è segnato da tre uomini che segneranno i momenti di svolta nella loro affannosa ricerca della serenità. Perché è importante imparare ad alzarsi in piedi ogni volta che si cade, ma avere la persona giusta accanto che ti aiuta o ti sprona a farlo non è sempre così scontato.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.