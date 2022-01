'Gli amanti di Nidaros', rassegna culturale online “Libri in comune e...”

"GENIALITA',FOLLIA,ESTRO", questo il tema portante scelto per il secondo appuntamento della rassegna culturale online “Libri in comune e...” promossa dai comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto.

Ospiti saranno la grumese Stefania Colavito (in arte HERA), autrice dei testi della raccolta di poesie illustrate “Gli amanti di Nidaros” e la Prof.ssa Anna Baccelliere, moderatrice dell’incontro.

"Gli amanti di Nidaros" nascono dai viaggi interiori dell'autrice verso frammenti dell'anima ancora inesplorati. L'argomento principale della raccolta è l'amore in tutte le sue forme, anche in quelle più esasperate.

Appuntamento imperdibile trasmesso in diretta il 2 Febbraio alle ore 19.00 sulla pagina Facebook omonima.

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“L’ iniziativa si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.