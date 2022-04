A Binetto il salotto virtuale di “Libri in comune e...”

Il salotto virtuale di “Libri in comune e...” si trasforma in salotto reale in occasione dell’appuntamento di mercoledì 13 aprile che si terrà a Binetto (Ba), presso il Centro polifunzionale “D’Amelj Melodia”, h 19:00, e in diretta Facebook sulla pagina omonima.

Ospite dell’incontro sarà l’attore, regista e drammaturgo Lino De Venuto, autore del libro “I colori dell’anima” edito Secop.

Nato dallo spettacolo omonimo, “I colori dell’anima” è un testo altamente poetico, liberamente ispirato all’epistolario “Lettere a Theo” di Vincente Van Gogh, in cui l’attore e regista Lino De Venuto indaga, con passione e trasporto, l’intreccio serratissimo tra arte e vita, di un personaggio scomodo, disarmante ma anche sublime come il pittore olandese. Uno scrigno prezioso di notizie, aneddoti, racconti, vicende narrate poeticamente dall’autore affascinato non solo dalla scrittura e dall’arte di Van Gogh ma soprattutto dalla genialità filosofica, tecnologica e antropologica di un uomo che, scrivendo a suo fratello, traccia i segni inconfondibili del suo ineguagliabile valore umano.

L’iniziativa “Libri in comune e...” patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto, Cellamare, Grumo Appula, Bitetto e dalla Città Metropolitana, nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo, Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere nuovi spazi dedicati a tutti, dai più piccoli ai più grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.