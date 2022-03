Appuntamento con "Libri in comune e" con Diletta Biancofiore

"Diletta Biancofiore" ed il tema dell'adolescenza. Ecco il nuovo appuntamento con "Libri in comune e..." nel mese dedicato alla donna.

Mercoledì 16 marzo, saranno ospiti del nostro salotto virtuale Manuela Piovesan e Liliana Carone, autrici del libro "Diletta Biancofiore", insieme a Gheti Valente, moderatrice dell'incontro.

Ci immergeremo nella realtà adolescenziale, caratterizzata da situazioni ambigue, equivoci, fraintendimenti. Conosceremo Diletta Biancofiore, la protagonista del racconto, un'adolescente che non ha ancora perso la sua ingenuità.

Riuscirà Diletta a riscattare un mondo di valori basati sulla concretezza? Potremo considerarla un modello d'ispirazione per tante adolescenti?

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“Libri in comune e…” si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.