Appuntamento con la rassegna "Libri in comune e ... guerrieri del vento"

Nuovamente insieme mercoledì 31 marzo, alle ore 19:00, sulla pagina Facebook "Libri in comune e...", la rassegna culturale che per il prossimo appuntamento accoglierà come ospiti delle tre rappresentanti dei comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo, Eliana Zammataro, la scrittrice Dina Ferorelli, il giornalista Mario Sicolo e l'editrice Caterina Laterza. Un altro appuntamento da non perdere per apprezzare le grandi potenzialità di un poeta che, come afferma la scrittrice Dina Ferorelli, è il custode del suo tempo, un solerte guerriero incastonato nelle rocce più profonde, pronto ad alzarsi in volo e farsi parola, vento, pioggia, tempio vivo, anima in fiamme avventurandosi nelle autostrade del mondo per tentare di aprire varchi di luce e di farsi largo nelle intricate foreste della vita Protagonista della serata sarà il libro "Guerrieri del vento", edito dalla casa editrice Giuseppe Laterza, che mette in evidenza la dura realtà del nostro tempo, un poema d' amore e di disincanto, una poesia che la scrittrice 'non avrebbe mai voluto scrivere'. Diverse le tematiche affrontate nel libro: gli abusi, le varie dipendenze, il cyberbullismo, la nomofobia, l'uso improprio della tecnologia attraverso un linguaggio raffinato e ricco di sfumature.L' iniziativa è promossa dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari.