Appuntamento con la rassegna culturale 'Libri in comune e...' La poesia del corpo

Mercoledì 14 aprile alle ore 19.00, ancora un altro imperdibile appuntamento con la rassegna culturale "Libri in comune e...", iniziativa patrocinata dai Comuni di Binetto, Cellamare, Cassano delle Murge e dalla Città Metropolitana di Bari.

Il 21° appuntamento degli incontri culturali, mercoledì 14 aprile ospitera' l'attore poeta, classe '98, Carlo Cecca. Sarà di scena la sua raccolta di poesie "Anatomia di un Poeta".

Con il poliedrico artista, anche gli editori de La Cantera, Enrico Pittari e Salvio Simeoli, attori e fondatori dell'Accademia Professione Artisti e Annarita Lorusso, presidente dell’associazione culturale “Virginia Wolf”.

Le tre padrone di casa, Francesca Marsico per il comune di Cassano delle Murge, Marisa Romeo per Binetto ed Eliana Zammataro per Cellamare, nel loro salotto virtuale racconteranno la silloge "Anatomia di un poeta", uno spaccato emotivo “ricucito” insieme da parole vive che sembrano venir fuori dal corpo, più che dall’anima.

Quella del giovane artista Cecca è una poesia carnale, violenta nella sua “facciata” naïf, che però nasconde il volto dell’amore e del dolore in una smorfia così feroce da segnare finalmente un profilo poetico autentico e non manieristico o accademico.

Carlo Cecca firma quest’opera, una silloge che ne contiene tre diverse, eppure uguali: “Il cuore ha le orecchie” versione rimasterizzata, “Anche gli occhi hanno un cuore” e

“Le labbra del cuore”.

Appuntamento in diretta, dunque, sulla pagina Facebook “Libri in Comune e…” mercoledì alle 19.00.