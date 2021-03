Libri in comune e... special mondo dell'event

Lo stilista Giulio Lovero, il buyer Pasquale Gismondi insieme all’attrice, presentatrice e event manager, Maria Carmen Martorana e al wedding event manager Luciano Papagna, saranno ospiti di “Libri in comune e...” per lo special di domenica 21 marzo, alle 19:00, sulla pagina Facebook omonima per parlare di bellezza e di moda ma anche di sogni non coronati, di progetti rinviati, della crisi che ha coinvolto non solo il settore sartoriale ma anche tutte le altre professionalità che girano intorno a quel ‘magico mondo’.

Quest’anno sabbatico ha cambiato le nostre abitudini, ma non ha sicuramente distrutto il gusto per il bello, la voglia di piacere a se stessi perché “O si è un’opera d’arte o la si indossa”(Oscar Wilde).

Come sarà la moda dopo la pandemia? Torneremo al minimalismo? Le scelte saranno sostenibili? L’organizzazione degli eventi subirà cambiamenti? Le modelle e i modelli torneranno in passerella?

A queste domande e a tante altre risponderanno in diretta gli ospiti del salotto virtuale organizzato dalle rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, di Binetto, Marisa Romeo e di Cellamare, Eliana Zammataro, e che domenica indosserà un ‘abito special’.

L’iniziativa è promossa dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari.