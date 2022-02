Appuntamento con 'Libri in comune e... l'universo tra le dita'

Con il dichiarato obiettivo di contrastare i pregiudizi che ancora circondano i non vedenti e gli ipovedenti, che ne sviliscono il ruolo all'interno della società e che spesso li allontanano in precoce età dalle discipline scientifiche erroneamente considerate a loro inaccessibili, quest'opera raccoglie le storie, le imprese e le scoperte di dieci scienziati ipovedenti o non vedenti. Sei notevoli figure del passato, Nicholas Saunderson, Leonhard Euler, John Metcalf, François Huber, Jacob Bolotin ed Abraham Nemeth, vissute tra la fine del XVII secolo ed i primi anni del XXI secolo, e quattro ancora viventi, Lawrence Baggett, Damion Corrigan, Mona Minkara ed Henry Wedler, provano concretamente l'inconsistenza degli stereotipi, dimostrando come virtuosi processi di inclusione favoriscano le possibilità per le persone con bisogni speciali di seguire la strada che il talento suggerisce, al di là di ogni ostacolo materiale o ideologico.

Presenteremo il lavoro del giovane scrittore Michele Mele nel salotto culturale di “Libri in comune e...”, rassegna non solo letteraria promossa dai comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto.

Per questa occasione lo spazio del salotto culturale si amplierà accogliendo gli studenti e le studentesse del polo liceale "E Amaldi" di Bitetto, guidati dai loro docenti.

Dialogheranno con l'autore la prof.sse Imbasciani, Azzone e Gaudio. Ospite della serata il prof. Giuseppe Lapietra componente della direzione nazionale ciechi ed ipovedenti

L’iniziativa “Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.

“L’ iniziativa si avvale dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto'.

