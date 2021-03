Appuntamento con la rassegna 'Libri in comune e...' Viaggi e diritti umani

Ancora insieme mercoledì 24 marzo alle ore 19.00 in diretta sulla pagina fb Libri in Comune e... la rassegna culturale online che, ogni settimana, incontra ospiti per parlare di attualità, libri, cultura e tanto altro, insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare, Eliana Zammataro.

Parleremo di un progetto editoriale, quello di Viaggi Bianchi, una raccolta di racconti e aneddoti vissuti dall’autore, Dominique Jean Paul Stanisci, una delle poche persone in Europa ad aver raggiunto i luoghi della memoria di Hiroshima, Auschwitz, Killing Fields e Chernobyl. Già promotore e sostenitore del “Kaki Tree Project”, progetto internazionale no profit sul tema della salvaguardia del valore della dignità umana, Jean Paul è stato incoraggiato a realizzare Viaggi Bianchi al fine di raccontare, in un quadro d’insieme e “al netto” sia delle tesi ufficiali che negazioniste, alcune delle più sconvolgenti atrocità della storia contemporanea. Il suo è divenuto un progetto di vita, umano e culturale da continuare.

La sua opera di divulgazione è proseguita con il suo nuovo libro, *Ancora Viaggi bianchi*, con cui l'autore ha arricchito la sua testimonianza da consegnare alla memoria, e soprattutto, al cuore delle donne e degli uomini del futuro.

Jean Paul e' un viaggiatore, documentarista e scrittore. Gestisce, tra le innumerevoli altre attivita', un travel blog ed è ideatore del Joyful people ed ha recentemente allestito una mostra fotografica dal titolo *Come fiori di loto*. Insieme a Dhebora Mirabelli, avvocato esperto in diritti umani e donna forte e poliedrica, di cui il libro contiene un importante e prezioso contributo, ci racconterà dei suoi viaggi, viaggi interiori prima che fisici, ovvero "viaggi bianchi", come il fiore di loto, che nasce nella melma e fiorisce candido.

Parole ed immagini, dunque, saranno i protagonisti di questo nuovo ed imperdibile appuntamento con la rassegna culturale “Libri in comune e...”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari e dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare.