Appuntamento con la rassegna 'Libri in comune e...' Curiosità dal mondo con il centro diurno

La fragilità dei disabili nella società impaurita dalla pandemia. L’umanità dispersa per il credo dell’individualismo. La solidarietà che va oltre la paura e le barriere. Questi i temi del nuovo appuntamento di mercoledì 10 marzo alle 19 di “libri in comune e…”. Per la serata saranno ospiti gli operatori del centro diurno “la casa del sorriso” polo di integrazione ed inclusione che nonostante le difficoltà di interazione determinate dal COVID è riuscito a realizzare piéce teatrali ispirate alle “Curiosità dal mondo”coinvolgendo gli ospiti.

Questi essais sono motivo di speranza e rinascita soprattutto per i più fragili della società. Il COVID ha infatti, messo ancora più in difficoltà quelle strutture e quei professionisti che, tra le già innumerevoli difficoltà di natura sanitaria che siamo soliti riscontrare in Italia e nel Mezzogiorno in particolare, da ormai un anno fanno i conti con il virus che ruba non solo salute ma anche socialità, inclusione e speranza.

Questo e molto altro con le operatrici della “Casa del sorriso”, l’educatrice Enza Gatti e l’assistente sociale Alessia Appice con la partecipazione di Maryland Dal Castello ospite del centro diurno cassanese. L’appuntamento di “Libri in comune e…” è una iniziativa in rete nella rete di internet ideata dalle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

La rassegna culturale “Libri in comune e...” è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla Città Metropolitana di Bari.