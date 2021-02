Appuntamento con Gabriella Genisi e 'le indagini di Lolita Lobosco'

Appuntamento imperdibile mercoledì 24 febbraio con Gabriella Genisi e le indagini di Lolita Lobosco, alle ore 19:00, sulla pagina Facebook “Libri in comune e...” la rassegna culturale online che, settimanalmente, incontra ospiti per parlare di libri, cultura, attualità insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

'Parleremo con Gabriella dei suoi libri e dei personaggi da lei descritti, ascoltando dalla bellissima voce di Maria Rosaria Losacco, attrice e regista teatrale, le parole dei brani tratti dagli stessi romanzi. In particolare, faremo un viaggio attraverso le vicessitudini di quello che certamente diventerà uno dei personaggi televisivi più amati, dalla prima all'ultima avventura del commissario Lolita Lobosco. Un commissario di polizia determinato ed affascinante, che Bari non avrebbe potuto mai nemmeno immaginare.

Grazie alla sagace penna della bravissima Gabriella Genisi, nasce e prende forma Lolita, detta Lolì, 36 anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che, negli uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei. Un personaggio che i lettori hanno imparato ad amare, indagine dopo indagine, insieme alla sua autrice. Una donna senza paura delle maldicenze di colleghi e notabili, che, diversamente, non avrebbe certo scelto di fare il poliziotto e che, invece, ha deciso di seguire con spavalderia la propria vocazione: combattere le prepotenze, riportare l'ordine nella vita degli altri, farsi rispettare dai maschi senza rinunciare a nessuna delle vanità del proprio sesso e, dunque, della propria femminilità'.

Gabriella Genisi, scrittrice pugliese di grande talento, oltre ad aver inventato il personaggio di Lolita Lobosco, protagonista di otto romanzi pubblicati da Sonzogno, ovvero La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all'Assassina (2015), Mare nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017), I quattro cantoni (2020), ha scritto numerosi altri libri, tra cui, nel 2019, Pizzica amara.

Le vicende di Lolita hanno lasciato tanto il segno, da divenire immagini nella trasposizione televisiva a lei dedicata nella fiction "Le indagini di Lolita Lobosco", in onda a partire da domenica 21 febbraio per quattro puntate su Raiuno in prima serata. Di questo e di tanto altro parleremo mercoledì 24 febbraio con Gabriella Genisi nella nostra rassegna culturale *Libri in Comune e*, alla scoperta di particolari e indizi per scoprire al meglio il personaggio e le curiosità relative alla fiction.

La rassegna culturale “Libri in comune e...” è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla Città Metropolitana di Bari.