La scrittrice Giusy Scattarelli ospite della rassegna "Libri in comune e..."

Nuovamente insieme, mercoledì 3 marzo, alle 19:00, sulla pagina Facebook “ Libri in comune e...”, la rassegna culturale che per il prossimo appuntamento accoglierà come ospite delle tre rappresentanti dei Comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellammare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro, la scrittrice Giusy Scattarelli, l’editrice Roberta Magarelli e Grazia Ricciardi.

Protagonista della serata sarà il libro “Ti chiamerò acquamarina”, Edizioni Florestano, nel quale

l’ Amore e l’Amicizia, vissuti come sentimenti estremi, assoluti, uniscono e dividono i protagonisti tra gelosie e ripicche, tra il desiderio di aprirsi all’altro e una ritrosia, un pudore che li porterà a dischiudersi solo quando finalmente si penserà che sia ormai giunto il tempo per svelarsi.

La rassegna culturale”Libri in comune e...” è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare e dalla Città Metropolitana di Bari.