Nuovo appuntamento di Libri in comune e…con il tema 'Noi, i nuovi sconosciuti della pandemia'

Noi, i nuovi sconosciuti della pandemia”, è questo il titolo del nuovo appuntamento di “Libri in comune e… “. Si parlerà di psiche ai tempi del COVID-19 e si cercherà di dare risposte a domande quali: il tempo dilatato del COVID ci ha reso migliori? Il COVID come sta cambiando le persone? Come ha condizionato le nostre vite? Torneremo come prima? Saremo migliori o peggiori? E i ragazzi come stanno reagendo? Cosa fare per sopravvivere anche psicologicamente allo stress del virus?

A queste domande e a tante altre risponderanno in diretta le due psicologhe cliniche e psicoterapeute Rossana Putignano e Eleonora Leombruno ospiti del salotto virtuale del mercoledì delle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge Francesca Marsico, Binetto Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

Appuntamento come sempre sulla pagina Facebook “Libri in comune e…” mercoledì 10 alle 19 per continuare a parlare di attualità e COVID-19 e analizzare un aspetto del tutto nuovo e utile per vivere meglio anche durante la pandemia che sta sconvolgendo le vite di ognuno di noi.

L’iniziativa culturale in rete è promossa dalla Città Metropolitana di Bari e dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare.