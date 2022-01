Torna “Libri in comune e…” seconda edizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna “Libri in comune e…” la rassegna culturale promossa dalle rappresentanti comunali di Cassano, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro. E con la doppia novità: la presenza della consigliera delegata alla cultura di Grumo, Chiara Servedio e l’assessore alla cultura di Bitetto, Giulio De Benedittis.

“Libri in comune e …” continua ad essere quell’idea culturale di rete per promuovere anche durante la nuova ondata di Covid 19 la luce della cultura, della formazione e dell’educazione attraverso incontri virtuali pubblicati sulla pagina Facebook e poi in modalità mista, dopo il termine dell’emergenza.

Gli incontri, come di consueto, avranno cadenza settimanale, saranno sviluppati attraverso il format del dialogo con gli autori dei libri proposti e delle attività programmate e avranno la durata di circa un’ora.

Il giorno indicato è quello tra i più classici nella tradizione letteraria, il mercoledì con inizio alle ore 19:00.

In questa iniziativa, i 5 rappresentanti comunali, hanno voluto unire le loro esperienze e competenze in ambito sociale e cultuale per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo, attraverso l’uso della rete, sulla creazione di nuovi spazi di conoscenza e bellezza.

Appuntamenti che tratteranno i temi più disparati: a cominciare dalla memoria, toccando i temi dell’infanzia, dell’attualità, delle donne, al complicato mondo adolescenziale, sino alle storie straordinariamente quotidiane in grado di dare risposte alle vite di ognuno di noi.

Momenti, quelli di “libri in comune e…” di condivisione e riflessione per farsi compagnia e continuare a credere nella bellezza delle persone al fine di creare nuove consapevolezze che solo la cultura e la condivisone sono in grado di dare.

“Libri in comune e…” è un’iniziativa che si avvale dei patrocini dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo e Bitetto e della Città Metropolitana di Bari.