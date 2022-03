A Bitetto 'libri in comune e...special'

Al via lo SPECIAL della rassegna "Libri in comune e..." che torna finalmente in presenza (ma anche online per chi non può raggiungerci) per la presentazione del libro del bitettese Donato Calamita "C'era una volta, domani".

L' evento patrocinato dai 5 comuni aderenti al progetto "Libri in comune e..." e dal Presidio del libro di Bitetto si terrà domenica 6 marzo alle 19.00 presso la sala della cultura dell'ex convento dei domenicani di Bitetto.

Giunto al suo terzo libro l'autore dialogherà con il prof. Giovanni Iacovelli sui temi trattati nella sua ultima fatica letteraria.

Una storia che racconta, tra chiromanzie e fantasia, ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, ma che potrebbe ancora accadere. Che narra degli io ombra trascorsi che ognuno porta dentro di sé, sulla possibilità di tornare indietro per correggere la propria vita, magari in una futura. Una storia che riflette sul potere dell'immaginazione perseguitata dalla nostalgia, sugli amori non consumati, sullo spaesamento, sui rimpianti per ciò che si è perso o non si è diventati. Una storia che viene mossa e accesa dalle pulsioni lasciate a mezz'aria, il dolore e la brama per una passione volata via.

“Libri in comune e...” nasce dall’intento di mettere nuovamente in rete le pluriennali esperienze in ambito sociale e culturale delle tre amministratrici comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro arricchite da quelle di Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei nuovi comuni che si sono uniti alla rete, per promuovere spazi dedicati a tutti, dai piccoli ai grandi, scommettendo attraverso l’uso di internet, sulla creazione di nuovi luoghi di conoscenza, di bellezza e condivisione.