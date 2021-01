Appuntamento con Libri in comune e...special per parlare di vita dopo il cancro

Un appuntamento tutto speciale, domenica prossima 24 gennaio, alle ore 19.00, con un approfondimento importante sulla salute al tempo del Covid, sulle cure in generale per altre patologie differenti da quelle causate dal Coronavirus, con particolare riferimento a quelle oncologiche ed alla umanizzazione delle stesse. La rassegna culturale in rete, patrocinata dai Comuni di Cassano delle Murge, Cellamare e Binetto e dalla Città Metropolitana di Bari, accoglierà, infatti, il Dr. Geny Palmiotti, Direttore SSD Don Tonino Bello IRCCS Istituto Tumori Bari e la Presidente dell'Odv Gabriel, dott. sa Antonella Daloiso. Al centro dell'incontro realizzato dalle tre rappresentati comunali Francesca Marsico, Marisa Romeo e Eliana Zammataro, il libro "Il Tempo del cuore", una emozionante raccolta di pensieri, racconti, poesie, considerazioni di Autori Vari realizzato dalla Associazione Gabriel e coordinato dalla dott. Sa Maria Ronchi, psiconcologa, su questa sorta di tempo sospeso che siamo costretti a vivere a causa del COVID 19. "Buio e luce, prospettiva di una sola vita. È il cuore che ci rabbuia o ci illumina con le sue emozioni e con le sue paure".

Una narrazione di vita, insomma, come cura del sé.

La pubblicazione è edita dalla Open BGE, a cura di Antonella Daloiso con prefazione di Geny Palmiotti.

Ad affiancare le parole, le splendide e suggestive immagini di Vincenzo Catalano.

Il contributo raccolto sarà destinato alla umanizzazione delle cure oncologiche, mission della Associazione Gabriel.