'Libri in comune e...in piedi, costruttori di pace'

"In piedi costruttori di pace" è il titolo dato al nostro appuntamento di mercoledì 4 maggio alle 19.00 sulla nostra pagina Facebook.

Ne parleremo con Michele Lobaccaro, musicista, compositore e componente dei Radiodervish, Gabriella Falcicchio, scrittrice e ricercatrice in Pedagogia generale e sociale e don Mimmo Castellano, parroco di Bitetto. Sono passati ormai più di due mesi dallo scoppio dell'ennesima guerra, questa volta proprio alle porte dell'Europa. E così come il conflitto tra Russia ed Ucraina non lascia spazio a spiragli di tregua, tanti altri conflitti nel mondo non vedono la fine. Il perdurare delle guerre nel mondo e la nascita di nuovi conflitti impongono riflessioni, confronti sul come tutto questo sia possibile e possa accadere nel 2022.

L'intento della rassegna "Libri in comune e" è di dare spazio, all'interno dei mercoledì culturali, al tema della pace, partendo dalla figura di uno straordinario uomo di pace, don Tonino Bello.

Ad accompagnare i nostri ospiti come sempre Francesca Marsico, Marisa Romeo, Eliana Zammataro, Chiara Servedio e Giulio De Benedittis, rappresentanti dei comuni di Cassano, Binetto, Cellamare, Grumo Appula e Bitetto che hanno realizzato la rete di "Libri in comune e".