A Locorotondo la XII Edizione estate di Libri nei vicoli del borgo 2023

“No, no! prima le avventure. Le spiegazioni sono lungaggini noiose” esclamò il Grifone in “Alice nel paese delle meraviglie “. É “…all’avventura “il tema della XII edizione di Libri nei vicoli del borgo in abito estivo. La rassegna letteraria, diretta da Nando Cannone, che si snoda tra i luoghi più suggestivi del centro storico di Locorotondo (Città che Legge 2020-2023), in Valle d’Itria.

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Entroterre Cultura del borgo, con Comune di Locorotondo, la collaborazione di UNIBA, e CEPELL (Centro per il libro e la lettura) ed il sostegno di BCC Locorotondo, si svolgerà da sabato 1 Luglio a sabato 23 Settembre per un totale di dodici appuntamenti.

I grandi autori della letteratura italiana sui palchi naturali dei vicoli e le piazze del centro storico di Locorotondo.

In questi anni Libri nei vicoli del borgo ha ospitato: Stefano Benni, Paolo Giordano, Daria Bignardi, Mario Desiati, Andrea Marcolongo, Veronica Raimo, Federico Rampini, Nadia Terranova, Nicola Lagioia, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Chiara Tagliaferri, Alan Friedman, Antonio Padellaro, Francesco Carofiglio, Tommaso Labate, Francesca Borri, Lorenzo Marone, Giovanni Impastato, Francesco Costa, Marika Venezia, Silvia Truzzi, Elena Stancanelli, Luisa Carrada, David Riondino, Mauro Covacich, Cinzia Tani, Francesco Giorgino, Lisa Hilton, Francesco Varanini, Sonya Orfalian, Yari Selvetella, Gabriella Genisi, Marco Somà, Marcello Veneziani, Vittoria Iacovella, Francesca Cavallo, Luca Bianchini, Marco Bonini, Walter Veltroni, Christian Rocca, Mariolina Venezia, Matteo Bianchi ecc

Libri nei vicoli del borgo si conferma manifestazione accessibile. Il materiale della comunicazione e la parte introduttiva dei libri presentato è realizzata in Braille.

La XII edizione

Si parte sabato 1 Luglio, ore 20.30, Sagrato Chiesa San Giorgio, con la prima avventura, uno dei libri più belli pubblicati in questo 2023, una gestazione lunga 15 anni. Fabio Genovesi presenta “Oro puro” Mondadori editore, il viaggio alla scoperta delle Americhe, visto dagli occhi di un giovane mozzo di bordo, un dimenticato della storia, un’avventura, una scoperta nella scoperta, un viaggio fisico ed interiore da leggere tutto d’un fiato.

Si prosegue con uno dei più grandi economisti italiani, dalla Banca d’Italia al Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli, domenica 9 luglio, con il suo libro fresco di stampa “Chimere” Sogni e fallimenti dell’economia, Feltrinelli editore. L’appuntamento che libri nei vicoli del borgo dedica, ogni anno, alle visioni del contemporaneo, tra economia, tecnologia e società per raccontare il mondo che cambia.

Seguono, solcando i mari dell’estate, venerdì 14 Luglio Mauro Covacich, uno tra i grandi romanzieri italiani, con il suo ultimo romanzo “L’avventura terrestre” Nave di Teseo editore, e Antonella Lattanzi, sabato 15 luglio, con il suo ultimo romanzo “Cose che non si raccontano” per Einaudi editore, romanzo autobiografico una storia dura, emozionate, intensa, raccontata magistralmente.

Venerdì 21 Luglio, barra dritta verso il porto Italo Calvino. Una serata interamente dedicata ai 100 anni dalla nascita di Calvino, in collaborazione con U Jùse, e l’Università degli Studi di Bari. Lea Durante, docente di letteratura italiana dell’Università degli studi di Bari, racconta “Italo Calvino e la letteratura come prisma” Una serata piena di contaminazioni, in pieno stile calviniano, con le opere degli illustratori del contest, lanciato a maggio, per raccontare Calvino anche attraverso i segni.

La navigazione continua, sabato 22 Luglio, con una delle autrici più raffinate del panorama italiano. Gaia Manzini, scrittrice e sceneggiatrice (tra cui i film di Nanni Moretti), ed il suo romanzo “La via delle sorelle” edito da Bompiani. Domenica 16 Luglio è in scena, Antonella De Mola, con “Educare fa bene alla salute” la cultura come carburante per la propria crescita personale

Venerdì 28 Luglio, un grande ritorno, con uno dei suoi libri più belli, l’autore della “Solitudine dei numeri primi”, Paolo Giordano presenta “Tasmania” Einaudi editore, un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sentimento del nostro tempo.

Domenica 30 luglio, un evento in esclusiva per libri nei vicoli, la cronaca spiegata bene, l’autore del podcast rivelazione “Indagini”, una delle star dell’ultimo salone internazionale del libro di Torino, il giornalista del Post Stefano Nazzi presenta “Il volto del male” Mondadori editore.

Sabato 5 Agosto, arriva la grazia, la cura e l’ironia di Ester Viola, con “Voltare pagina”, Einaudi editore, l’amore, la vita, i libri che aiutano a cambiare prospettiva alla propria vita.

L’avventura diventa sempre più emozionante, venerdì 1 Settembre, con un’altra grande esclusiva, un grandissimo evento. Gaia Tortora, con il suo libro “Testa alta, e avanti.” Mondadori editore, racconta una delle pagine più tristi della giustizia italiana, l’arresto, la detenzione e la gogna mediatica di suo padre Enzo Tortora a 35 anni dalla sua morte.

Venerdì 15 Settembre una presentazione spettacolo con Yari Selvetella ed il suo ultimo romanzo “Vite mie” Mondadori editore, il nuovo lessico familiare raccontato con una scrittura piena di visioni ed immagini.

Come ogni anno, per garantire un’affluenza ordinata, l’atmosfera poetica delle parole e delle presentazioni, registrazione obbligatoria per tutti gli eventi, attraverso EVENTBRITE (cultura nel Borgo) o, per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, presso INFOPOINT Locorotondo, telefonicamente (080.4312788) o recandosi di persona.