'Libriamiamoci' a Cellamare per celebrare cultura e comunità locale

Il Comune di Cellamare è entusiasta di annunciare l'iniziativa culturale "Libriamiamoci," un evento che vedrà protagonisti noti autori e personalità letterarie, con l'obiettivo di promuovere la lettura e l'arricchimento culturale tra i cittadini di tutte le età. L'evento si terrà giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 20 nel Castello Caracciolo, con ingresso gratuito.

Ideato e condotto dalla giornalista Manila Gorio, "Libriamiamoci" vedrà la partecipazione di autori di spicco quali Mariangela De Anna, Pino Africano, Mina Lopez, Marino Pagano, Chiara Pepe, Giovanni Lanzellotto, Angela Campanella, Vito Di Taranto, Eleonora Coletta, Mingo, Alfredo De Giovanni e Vincenzo Sparviero. Ogni autore presenterà le proprie opere, offrendo al pubblico spunti di riflessione e dialogo su temi di attualità e interesse comune.

L'importanza della cultura è un pilastro fondamentale per l'amministrazione comunale di Cellamare. La promozione delle arti e della letteratura non è solo un modo per arricchire la vita dei cittadini ma anche uno strumento di sviluppo sociale ed economico del territorio.