Michele Carniel ospite al Teatro Auditorium Vittorio Bari per la rassegna Libriamoci

Un nuovo appuntamento letterario è in programma al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle giovedì 20 aprile alle ore 19. La rassegna Libriamoci, ideata e organizzata dalla fondazione che ha dato nome al teatro, ospiterà Michele Carniel per la presentazione del suo libro "Tra il Piave e la luna". L’incontro vedrà dialogare con l’autore Mariateresa Bari, presidente della Fondazione Vittorio Bari, nelle vesti di moderatrice.

Mai un titolo ha rappresentato in maniera quasi perfetta l’anima, la poetica e il messaggio di Michele Carniel. Un poeta, uno scrittore che sa giungere diritto allo scopo: emozionare il lettore. “Tra il Piave e la Luna”, racchiude due elementi costantemente presenti nella sua scrittura, elementi che gli consentono, con una “naturalezza” profonda e in alcuni tratti disarmante, di comunicare, di raggiungere l’anima del lettore. L’amore, la vita, la fatica, la natura, il procedere lento e ostinato della vita stessa, traspaiono in ogni verso, in ogni scritto di Michele Carniel. Un libro che saprà emozionare e lascerà un segno profondo in chi si farà trasportare dalle immagini che contiene.

Michele Carniel è nato il 15 gennaio 1978 a San Donà di Piave, dove attualmente vive con la moglie. E' un progettista navale e lavora a Marghera (Ve). Ad ottobre 2019 ha pubblicato per Sillabe di Sale editore la sua prima silloge, “Tra il Piave e la luna”. Nel 2020, tre delle sue poesie sono state selezionate per l’antologia di poeti contemporanei “Kairos” (CTL editore).

Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese saranno in programma ancora nei prossimi mesi presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari a Palo del Colle sempre di giovedì. “Libriamoci” è il titolo di questa rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali. È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@ fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477