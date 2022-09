Riparte la rassegna letteraria libriamoci con Angela De Leo al Teatro Auditorium Vittorio Bari a Palo del Colle

Riparte in grande stile, giovedì 29 settembre, la rassegna letteraria "Libriamoci" al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle. Incontri per dialogare e confrontarsi con scrittori del panorama pugliese saranno in programma di giovedì nei prossimi mesi presso la nuova sede della Fondazione Vittorio Bari. “Libriamoci” è il titolo della rassegna letteraria ideata e organizzata dalla fondazione intitolata al noto cantate lirico a cui Palo del Colle diede i natali.

Primo ospite in cartellone, dopo la pausa estiva, sarà Angela De Leo per un evento speciale sulla sua produzione letteraria, una presentazione moderata da Mario Sicolo e Mariateresa Bari, a partire dalle 19,00 del prossimo giovedì. “Nei fondali di corallo gocce di parole” - incontro con la scrittura di Angela De Leo è il titolo dell’evento.

Partendo dal suo ultimo libro, "Tenero il tuo lago d'erba tagliente", l’autrice sarà protagonista di un dialogo che condurrà il pubblico ad approfondire la conoscenza della sua intera e vasta produzione letteraria. Non la presentazione di un solo romanzo, dunque, bensì un viaggio nell’universo della scrittrice, ovvero tra i fondali di un oceano popolato da parole sgorgate, come fiumi in piena, dalla penna della De Leo nel corso degli anni.

Angela De Leo è nata a Bitonto (BA) e vive a Corato (BA) in una casa che ha ali di cristallo e un canto di mare in lontananza. È scrittrice, poetessa e critico letterario. È direttrice delle collane di poesia e narrativa della Casa editrice SECOP edizioni di Corato (BA). Ha pubblicato oltre 22 raccolte di poesie in Italia e 6 in Serbia; un libro di racconti, due romanzi (il secondo è una trilogia, di cui sono stati pubblicati i primi 2 volumi e il terzo è in via di pubblicazione), un saggio di critica letteraria. Presente in numerose antologie italiane e straniere, è autrice di tante prefazioni a numerosi libri.

In Italia e in Serbia, a Belgrado e a Smederevo, ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti. Dal 1992 ad oggi, ha partecipato a molti meeting di scrittori in Serbia. Nel 2019 ha partecipato al Festival Internazionale di Poesia di Caras - Severin in Romania. Di prossima pubblicazione una raccolta poetica in lingua inglese per una importante casa editrice texana. È stata discussa una tesi sul suo secondo romanzo. Il critico letterario Vito Di Chio ha pubblicato un saggio su tutte le sue opere. Alcune sue sillogi di poesie sono state tradotte in albanese, rumeno, spagnolo, greco e inglese.

E’ possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero.