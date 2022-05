Rassegna letteraria Libriamoci al Teatro Auditorium Vittorio di Bari di Palo del Colle, presentazione del libro “La velocità del respiro” di Annella Andriani Aloja

A pochi giorni dalla sua intitolazione al cantante lirico pugliese, il Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle è pronto ad ospitare, il 28 maggio, un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Libriamoci”, organizzata Fondazione Vittorio Bari presso la sua nuova sede in Via Don Luigi Sturzo 30. Nella suggestiva cornice del giardino che circonda il teatro, a partire dalle 18:30, sarà ospite Annella Andriani Aloja per presentare il libro “La velocità del respiro”. A moderare l’incontro sarà Cosimo Lerario.

“Libriamoci” propone un ricco calendario di eventi finalizzati al dialogo e confronto con scrittori del panorama pugliese, in programma fino a giugno presso il nuovo contenitore culturale sorto a Palo del Colle grazie all’operato della Fondazione Vittorio Bari. Il libro che sarà presentato il prossimo sabato è ambientato in Puglia. In una tiepida sera di primavera, dall’asfalto è raccolto un uomo, vivo: Paolo Concini, già noto alle cronache per il suo passato da investigatore privato. Ancora frastornato, è subito condotto in ospedale dal commissario Chris Martini per incontrare un moribondo che ha chiesto insistentemente di lui: deve rivelargli un segreto. Ma è troppo tardi. Tutto ciò che quell’uomo agonizzante riesce a pronunciare è un nome: Giulia.

Annella Andriani Aloja è responsabile e già socia dell’Associazione "Presìdi del Libro", organizza eventi per la promozione del piacere della lettura. Nel 2005 crea il Premio Letterario Nazionale intitolato “LibriaMola”. Collabora con varie associazioni culturali promuovendo l’Arte, il Teatro, la Musica. Promossa dai Garanti Regionali dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà opera nel Carcere di massima sicurezza di Trani, sezione femminile, con il programma di narrazione intitolato "Parole Fuori". Da sempre interessata ai problemi di violenza sulle donne e sui minori e dei rapporti di genere. Ha scritto il romanzo "Storia di una narratrice in fuga", un libro di poesie "Parlar d’angolo", con prefazione di Anna Maria Kanakis. E’ anche curatrice della collana Kali per Il Grillo Editore. Ha illustrato due testi di fiabe per bambini, uno per l’UNICEF, e l’altro tratto da un concorso di fiabe scritte dai bambini: "Il mostro Iccutram e la città di Alom ed altre fiabe", edito da Giazira Scritture.

I prossimi incontri letterari in rassegna sono in programma il 4 giugno (“Kybarion” di Cosimo Lerario), 15 giugno (“Tenero il tuo lago d'erba tagliente” di Angela De Leo).

E’ possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a info@fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477