Presentazione del libro "Al-Manakh. Viaggio nel cuore della Puglia'' alla libreria Un Panda sulla Luna

Un progetto che raccoglie esperienze, ricordi e storie – reali e inventate – legate alla Puglia, con l’intento di tracciare un sentiero immaginario e costruire una guida artistica per chi ama viaggiare leggendo.

Venerdì 16 dicembre alle ore 18.30, la libreria Un Panda sulla Luna di Terlizzi presenta in anteprima assoluta il nuovo progetto della casa editrice indipendente Almanacco Press dal titolo "Al-Manakh. Viaggio nel cuore della Puglia". A dialogare con gli editori Marco Spataro e Mariateresa Quercia la scrittrice e editor Alessandra Minervini.

Stampato in risografia su carta Shiro Alga, in una tiratura limitata di 75 esemplari, il volume raccoglie contributi di Alessandra Minervini, Luca Marzano, Valeria Summo, Mariella Di Bisceglie, Angelo Mansueto, Leonardo Piccione, Paola Tellaroli, Luigi Lupo. Grafiche e copertina a cura di Marco Spataro e Mariateresa Quercia.

Nato nel Medioevo, l’almanacco - dall’arabo al-manakh, che vuol dire clima, ma indica anche il luogo in cui i viandanti sostavano con i cammelli per scambiare la merce e riposare - è un libro a pubblicazione annuale, simile al calendario, ma con informazioni meteorologiche e astronomiche relative all’anno trascorso, oltre a esperienze di viaggio e dettagli necessari al transito sulle vie commerciali che, in quell’epoca, spesso conducevano a territori esotici e misteriosi. Nel XIV secolo, anche grazie alla diffusione della stampa, l’almanacco divenne il mezzo di diffusione culturale per eccellenza, soprattutto tra artigiani e contadini. Oltre a contenere informazioni su fiere, mercati e festività, accolse le prime storie di viandanti, soprattutto novelle.

L’almanacco era, dunque, uno strumento indispensabile per i nomadi e, data la sua rapida diffusione, ben presto guadagnò un importante valore non solo culturale, ma soprattutto artistico. Basti pensare ai tappeti orientali che traevano ispirazione proprio da queste pubblicazioni, le cui immagini e parole accompagnavano i lettori nei loro viaggi facendogli vivere incredibili avventure in luoghi immaginari.

