Lea Barletti rilegge “Il libro del potere” di Simone Weil a Prinz Zaum

Mercoledì 28 giugno, ore 20:00, da Prinz Zaum, si chiude il primo capitolo della nona edizione de Il Peso della Farfalla, con Del potere tratto da Il libro del potere di Simone Weil, appuntamento in cui Lea Barletti, attrice e autrice, rilegge le parole più lucide della filosofa francese sul tema del potere e della guerra. Un viaggio che attraversa Troia dove Greci e Troiani combattono, dove gli eroi trovano nell’utilizzo della forza l’unica risposta alle molte debolezze così pesanti da sopportare. Una riflessione sulla forza e la violenza come risposte tra le più atroci e deboli che trasformano tutto in materia inerte, incapace di vedere. Nel tentativo di essere una risposta restano semplicemente tacite domande, ancora oggi, ancora accanto a noi.

Lea Barletti è attrice e performer, romana di nascita ma di origini leccesi, comincia a lavorare con la compagnia Solari-Vanzi e altri gruppi della scena sperimentale romana e nazionale. Attualmente a Berlino, porta avanti la propria personale ricerca tra danza, instant composition e performance poetica, e insieme a W. Waas, con il nome Barletti/Waas, prosegue la ricerca nell’ambito della drammaturgia contemporanea e il lavoro di scrittura, soprattutto di racconti brevi e poesia. La sua raccolta di racconti Libro dei dispersi e dei ritornati è uscita nel giugno 2018 per Musicaos Editore. Il suo primo testo teatrale Monologo della buona madre, ha ottenuto la menzione speciale al premio Caldarella per il teatro e ha debuttato il 3 agosto 2018 nel Festival “Teatri della Cupa”.

Il Peso della Farfalla è un progetto di Punti Cospicui_associazione per le culture con la direzione artistica di Clarissa Veronico e il contributo di Regione Puglia e Comune di Bari, in questa nona edizione, dedicata al rapporto con il potere, si articola in due capitoli. Il primo, in tre appuntamenti nel mese di giugno in programma nella libreria Prinz Zaum, il secondo, a cominciare da fine settembre, partirà dalla Vallisa per poi attraversare altri luoghi della città, proseguendo la sua programmazione che quest’anno si concentra sul tema del rapporto con il potere. Tra gli appuntamenti previsti, tre spettacoli dedicati ad altrettante figure femminili della tragedia classica colte nella loro personale lotta contro il potere, in una società patriarcale che le vuole costrette in ruoli predeterminati: Pentesilea, nella ripresa dello spettacolo Con le mani così lievi che sentivo dolore; Clitennestra in Parla Clitennestra, uno spettacolo scritto in versi interpretato da Lea Barletti e Gabriele Benedetti per la regia di Werner Waas; Nella stanza di Penelope, di e con Paola Fresa in collaborazione con Christian Di Domenico. Seguirà il laboratorio M.A.P Museo degli Amori Perduti aperto a tutti e condotto da Valentina Bischi oltre a due ulteriori appuntamenti teatrali

Mercoledì 28 giugno, ore 20.00

PRINZ ZAUM

Del potere

Da Il libro del potere di Simone Weil

con Lea Barletti

produzione Barletti/Waas