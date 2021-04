Nuovo appuntamento in giallo al Libro Possibile Winter con la scrittrice pugliese Chicca Maralfa

Nuovo appuntamento in giallo al Libro Possibile Winter: la scrittrice pugliese Chicca Maralfa presenterà il suo ultimo intrigante romanzo Il segreto di Mr Willer (Les Flaneurs edizioni). L’incontro si svolgerà in diretta sul profilo Instagram @libropossibilefestival, giovedì 8 aprile, alle 19. Interverrà Giorgia Messa, responsabile comunicazione del Libro Possibile.

Nata a Bari, dove vive tuttora, Chicca Maralfa è giornalista professionista e scrittrice con uno spiccato amore per la sua Puglia. Di questo si trova traccia nei suoi libri: dalla black comedy Festa al trullo, ambientata in Valle d'Itria, al suo ultimo giallo ambientato a Milano che contiene alcuni rimandi in Salento.

È Il segreto di Mr Willer il nuovo romanzo della Maralfa, pubblicato da Les Flaneurs. Una trama intricata che ruota intorno alla figura incandescente di Mr Willer, come la Terra ruota intorno al Sole. Spregiudicato, eccentrico, tagliente, provocatorio conduttore su Twitch, con 4 milioni di follower che seguono il suo canale ‘Babilonia’. Un personaggio che crea scompiglio, che innesca, nel libro e nei lettori, sentimenti contrastanti di odio/amore. Sarà proprio lui l’oggetto delle indagini abilmente costruite dalla Maralfa tra le pagine del suo noir.

“Non è una notte qualunque a Milano quella in cui il pubblico ministero Roberto Natali si troverà a indagare su Mr Willer, in un clima torbido da hard boiled americano. Un caso complesso che metterà scompiglio nella sua esistenza”.

Appuntamento con Chicca Maralfa, giovedì 8 aprile, alle 19, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival.