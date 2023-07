Festival Libro Possibile, al via la XXII edizione: tra gli ospiti del 5 luglio a Polignano Aramburu, De Luca, Auci, Galimberti

La stella della letteratura europea, Ferdinando Aramburu, illumina la serata inaugurale del Libro Possibile 2023, assieme agli autori italiani più letti e amati dal pubblico.

Stefania Auci, Erri De Luca, Umberto Galimberti, Lodo Guenzi con Antonella Matranga, Enzo Miccio, Vincenzo Schettini sono solo alcuni dei nomi attesi il 5 luglio a Polignano a Mare (Ba), per l’inizio della XXII edizione del più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana.

Per nove serate (una in più rispetto agli altri anni) - 5, 6, 7, 8 luglio 2023 a Polignano a Mare (Ba) e 18, 19, 20, 21 e 22 a Vieste (Fg) - Il Libro Possibile ospita quattrocento autori, tra best-seller e illustri nomi nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere che intervengono sul tema di quest’anno: ‘Penso Positivo’. Un omaggio a quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti, ma anche un’ispirazione per parlare di futuro a suon di diritti, clima, legalità. Con una novità assoluta: ’il Libro Possibile Special’, ovvero una pagina speciale interamente dedicata agli ospiti internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese, il 18 luglio a Vieste, e pensati anche per includere i tanti turisti stranieri che d’estate affollano le coste pugliesi.

Si comincia da Polignano a Mare. La splendida cittadina in provincia di Bari è pronta ad accogliere ‘un’onda che viene e che va’ di autori in cinque location tutte a ingresso gratuito o previa prenotazione-posto con una cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza. Le location sono: piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto, piazza dell’Orologio, Terrazza dei tuffi e Museo Pino Pascali, Il Libro Possibile Caffè.

Eventi piazza Aldo Moro

Lo scrittore basco Ferdinando Aramburu presenta il suo ultimo libro ‘Figli della favola’, pubblicato a maggio in Italia per Guanda Editore. Tra i narratori contemporanei più apprezzati a livello internazionale, Aramburu è stato il primo vincitore del Premio Strega Europeo 2018 con il capolavoro ‘Patria’. A metà tra la saga familiare e il romanzo storico, il libro racconta la storia recente dei Paesi Baschi attraverso le vicende di due famiglie che si intrecciano agli eventi tragici del terrorismo basco. Con ‘Figli della favola’, Aramburu torna sul tema dell’indipendentismo ma questa volta con un’avventura rocambolesca tra il drammatico e il comico che vede due protagonisti ventenni, imbevuti di ideologia nazionalista, lasciare tutto per entrare nell’Eta, proprio quando l’organizzazione annuncia in TV la fine della lotta armata e lo scioglimento delle cellule. Conduce l’incontro Lucio Luca, vicecaporedattore della rivista Robinson, il settimanale culturale della domenica di Repubblica.

Erri De Luca interviene sul tema dell’accoglienza e sulla sacralità dell’ospitalità con il romanzo ‘Le regole dello Shangai’ (Feltrinelli). L’autore napoletano presenta una storia densa e profonda che racconta di destini che si annodano e si sciolgono. Come nel celebre gioco da tavolo con i bastoncini, i protagonisti del libro incrociano le loro vite in una notte fredda tra i boschi al confine tra Italia e Slovenia, quando un anziano campeggiatore accoglie nella sua tenda una ragazza gitana in fuga da un matrimonio combinato. Un incontro che finirà per modificare i destini di entrambi. Introduce Rosella Santoro, direttrice artistica #iLP23.

Primo di due interventi al Libro Possibile, Umberto Galimberti presenta a Polignano a Mare, in piazza Aldo Moro, la sua ultima pubblicazione per Feltrinelli 'Le parole di Gesù', un libro rivolto ai giovani lettori che presenta in modo umano e non religioso, cinquanta delle parole significative tra quelle usate da Gesù, ciascuna abbinata a un’illustrazione di Ludwig Monti. Un testo che dunque non è sulla religione ma sull'impatto che questa, come ogni dottrina, ha sulla cultura e la storia dell’uomo. Invece a Vieste, il filosofo, psicoanalista e professore ordinario di Filosofia alla Ca’ Foscari di Venezia, terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Le emozioni nell’età della tecnica’. Introduce Giorgia Messa, Pubbliche Relazioni #iLP23

È il professore più amato del web: Vincenzo Schettini, docente di fisica nelle scuole secondarie, presenta il suo libro "La Fisica che ci piace”, Mondadori Electa. Schettini è un caso di eccellenza della ‘didattica innovativa’ che vanta classi online da milioni di followers. Il suo metodo didattico anticipa di anni l’obiettivo del Piano Scuola 4.0 previsto dal Pnrr. Si avvale delle piattaforme digitali per integrare la didattica scolastica tradizione e aumentare il valore pedagogico della scuola. Un modello che, a giudicare dai numeri, è promosso a pieni Like.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sempre in prima linea sui diritti civili, partecipa alla XXII edizione del Libro Possibile con il suo libro "I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta" edito da Marsilio. Tra emergenze sanitarie e guerre, Zaia trova nel confronto di idee l’antidoto alla paura e la scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare dai giovani, «maestri di futuro». Interviene sul palco il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, modera l’incontro il Direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis.

La Fondazione Pino Pascali presenta la prima edizione del “Premio Libro d’Artista”, dedicato a una delle più suggestive espressioni di creatività contemporanea. Il riconoscimento viene consegnato a Vito Capone, pittore e “scultore della carta”, tra i più prolifici autori pugliesi contemporanei a livello nazionale e internazionale. Il premio viene consegnato da Stefano Zorzi e Giuseppe Teofilo, Presidente e Direttore della Fondazione Pascali.

Eventi piazza San Benedetto

Stefania Auci, la ‘leonessa’ del romanzo nazionale torna al Libro Possibile con ‘L’inverno dei leoni’, volume conclusivo della fortunata serie (Editrice Nord). Autrice siciliana tra le più amate e lette in Italia e all’estero, a quattro anni dal suo successo editoriale ‘I Leoni di Sicilia’ - che nel 2019 presentò a #iLP23 - è un caso editoriale internazionale in corso di traduzione in 32 Paesi, in classifica da più di 100 settimane e oltre un milione di copie vendute solo in Italia. ‘L’inverno dei leoni’ si ambienta nella meravigliosa terra della Sicilia e spalanca le porte del mito della famiglia Florio, facendo rivivere, un mondo e un destino senza pari. L’autrice trapanese ha annunciato sui profili social che presto i suoi romanzi arriveranno anche sul piccolo schermo. Presenta l’incontro Alessandro Stefano Monti.

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia interviene con il nuovo libro ‘Ditemi sempre di sì’ (HarperCollins). Napoletano di nascita, paladino del buon gusto ed esperto di moda e tendenze, coltiva negli anni la sua passione per i matrimoni fino a diventare il punto di riferimento italiano per il Luxury Wedding e per l'organizzazione di eventi. C'è la sua firma sulle nozze di tanti vip tra cui quello di Elettra Lamborghini con Afrojack e di Federica Pellegrini con Matteo Giunta.

Tra aneddoti, memorie e consigli pratici, Enzo Miccio è pronto a raccontarsi al pubblico #iLP23 con la creatività e la grinta che lo contraddistinguono. Presenta il giornalista di Telenorba Mario Pulpito.

Romanzo d’esordio per Antonella Matranga con ‘Vite in tempesta’ (Castelvecchi). Giornalista di origini baresi, documentarista, autrice di programmi TV, come Ballarò e VivaRai2, regista, firma interviste per i magazine di Repubblica D, DLui, Door e adesso anche scrittrice, Antonella Matranga ha scritto un romanzo che parla di ragazzi, ma si rivolge anche agli adulti. Al centro del racconto gli adolescenti degli anni Ottanta che non avevano cellulari, social media, non esistevano i #metoo e il politically correct, erano liberi di perdersi, liberi del proprio tempo, di annoiarsi e di sbagliare, liberi di vivere da soli, senza gli adulti intorno e di scegliere quello che volevano essere, nel bene e nel male. Una trama che si dipana tra parole e musiche che hanno segnato quell'epoca e che Antonella Matranga presenta sul palco del #iLP23 in dialogo con l’amico Lodo Guenzi, anima della band Lo Stato Sociale, compositore, attore. "Vite in tempesta" è il primo capitolo di una storia che accompagnerà i lettori attraverso le vicende dei protagonisti a partire dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri.

Malena, attrice pugliese lanciata da Rocco Siffredi, all'anagrafe Filomena Mastromarino, presenta il suo libro autobiografico "Pura", edito da Mondadori. ‘Pura è una parola che ho sempre trovato stupenda: esprime bellezza, autenticità ed è priva di compromessi. La purezza nasce dal rispetto profondo verso le proprie aspirazioni, dall’accogliere i desideri e le inclinazioni senza più farsi condizionare da giudizi altrui e preconcetti’. Presenta la giornalista di Telenorba Grazia Rongo.

Si parla di rigenerazione urbana con i docenti universitari Dario Costi e Francesco Manfredi (nuovo consigliere d’amministrazione di Indire), nell’incontro introdotto dal direttore di Tgnorba24, Enzo Magistà, mentre si approfondisce la storia di una delle aziende casearie di maggior successo in Puglia con ‘Deliziosa, storia di un’impresa italiana', accompagnati dalle parole di Giovanni

D’Ambruoso e Rosanna Liuzzi. In Io c’ero (Edizioni Future), Pasquale Pellegrini propone una riflessione sull’emarginazione a cui la società condanna gli anziani, ritenuti un peso, un ostacolo al ritmo frenetico che risucchia indistintamente ogni cosa.

Con i libro ‘Ricordo’, i sette figli di Saverio De Bellis omaggiano la figura di un cittadino che si è distinto per l’amore per Castellana Grotte, realizzando a sue spese l’ospedale e dell’ospizio di Mendicità. Intervengono Daniela De Bellis, Corrado De Bellis, Enzo Del Vecchio, Sergio Fontana, Riccardo Greco, Vito Pertosa.

Tra gli eventi a piazza dell’Orologio e sulla Terrazza dei Tuffi segnaliamo la presentazione del saggio Geopolitica (Piemme), curato da Greta Cristini, analista emergente e firma di Limes. E ancora gli interventi e le presentazioni degli autori: Rosa Maria Baldassarra, Claudio Barile, Gianluca Budano, Margherita Barile, Annalisa Caputo e Annamaria Mercante, Irene Cascella, Paolo Comentale, Mariano Cuofano, Giulia Dileo, Costanza Diquattro, Angela Fontana, Trifone Gargano, Riccardo Esponoza Lolas, Antonella Mari, Saverio Massaro, Luisa Parato, Giacomo Pisani, Mariano Rizzo, Luisa Ruggio.

Negli spazi del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali, presentazione di Aperçues, pubblicazione di un progetto d’artista concepito da Nina Carini, esponente della giovane generazione artistica italiana. Presenta Lorenzo Madaro.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.