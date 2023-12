Mafia tecnologica e focus sulla situazione economica italiana al Libro Possibile Winter

Prezzo non disponibile

Primo appuntamento l’11 dicembre alla Parrocchia Santa Annunziata di Cellamare: alle 18, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e il saggista Antonio Nicaso presentano il loro ultimo lavoro: “Il Grifone” (Mondadori). Un’approfondita analisi su come le mafie si stanno adattando a un mondo sempre più interconnesso, in cui le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d'incontro virtuali soppiantano quelli reali. “Le loro armi – raccontano gli autori - sono oggi hardware e software sofisticatissimi, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web, protetti non dall'antica omertà, ma dall'anonimato che lo spazio digitale consente di mantenere. La ‘scoperta’ delle criptovalute, poi, ha aperto lucrose e inattese prospettive, se si pensa che nel 2022 il volume delle transazioni illecite ha raggiunto il record di 20,6 miliardi di euro”. L’incontro sarà moderato da Giancarlo Fiume, caporedattore Tgr Puglia. Interverranno il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro, la dirigente scolastica dei Licei Cartesio, Maria Morisco, e gli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano. L’evento è ad accesso libero previa prenotazione al 391 422 2646.

Martedì 12 dicembre alle 18, invece, nell’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano incontro con l’economista Carlo Cottarelli, già direttore del Dipartimento finanza pubblica del Fondo monetario internazionale e oggi a capo dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. Il Libro Possibile Winter ha infatti aderito al Programma di educazione per le scienze economiche e sociali (Peses) promosso dall’Università Cattolica, diretto dallo stesso Cottarelli. Un’occasione importante per confrontarsi su tematiche di carattere economico di stretta attualità. L’incontro sarà introdotto dagli interventi della direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro, e dalla dirigente scolastica dei Licei Cartesio, Maria Morisco.