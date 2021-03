Al Libro Possibile Winter le ragazze che “salveranno il mondo”

Il Libro Possibile celebra l’8 marzo con un incontro dedicato alle donne che si sono battute per la difesa del nostro Pianeta.

Lunedì, alle 10, in diretta streaming su Microsoft Teams, Annalisa Corrado presenta Le ragazze salveranno il mondo (people storie).

L’evento è organizzato in collaborazione con Fridays for future Italia.

L'ingegnera meccanica, ecologista, Annalisa Corrado racconta la storia di donne che hanno fatto la differenza: Rachel Carson, la biologa che sconfisse le multinazionali del DDT; Wangari Maathai, biologa e politica keniota, prima donna africana a vincere il Premio Nobel per la pace; Alexandria Ocasio-Cortez, la donna più giovane eletta Congresso degli Stati Uniti, impegnata per una politica green; Greta Thunberg, giovanissima attivista per il clima, che ha lanciato nel mondo il movimento dei Fridays for future; l’attrice e attivista ecologista Jane Fonda.