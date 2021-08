Il liceo Pietro Sette di Santeramo in Colle apre le porte prima delle lezioni per il cinema: Francesco Ghiaccio con "Dolcissime"

Santeramo in Colle

Un lungometraggio che indaga con garbo e ironia le angosce e le fragilità dell'adolescenza femminile: stiamo parlando del film “Dolcissime” del regista Francesco Ghiaccio, autore della sceneggiatura assieme all’amico Marco D’Amore, Renata Ciaravino e Gabriele Scotti. Il film sarà proiettato lunedì 30 agosto ore 19 (ingresso libero) nel giardino interno dell’I.I.S.S. "Pietro Sette" - (I.P.S.I.A.) di Santeramo in Colle. Il liceo apre le sue porte prima dell’inizio delle lezioni per il cinema con un film dedicato agli adolescenti, che parla dell’attuale e deprecabile pratica del “body shaming”. Quattro ragazze raccontano se stesse e la difficoltà di crescere, tra bullismo, senso di inadeguatezza, mancanza di autostima In collegamento ci saranno il regista Francesco Ghiaccio e l’attrice protagonista Giulia Fiorellino.

L’appuntamento organizzato dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” e l’I.I.S.S. "Pietro Sette" - (I.P.S.I.A.) fa da prologo alla prima edizione dello SteamFestival diretto da Giancarlo Visitilli, che si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 nel giardino interno del Liceo Pietro Sette. Un’iniziativa sperimentale per considerare la scuola e le sue discipline non disgiunte dall’arte. Una start-up che ha al centro del suo interesse il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa.

