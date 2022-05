Lilia Pierno Show - teatro Bravò

Sabato 28 Maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Bravo’, via Stoppelli Bari, si terrà il LILIA PIERNO SHOW Spettacolo esilarante con tanti ospiti. Risate a volontà con Lilia Pierno, reduce da tantissimi successi in teatro e al cinema (Checco Zalone, Pio e Amedeo), il cabaret di Gennaro De Santis, spettacolo di trasformismo con Shintilla, canzoni con Mielerosa, esibizioni di Ivonne Svampi’, inoltre belle interpretazioni con Vin Sinisi, il tutto condotto dalla bella e brava Agata Paradiso. Per informazioni e acquisto biglietti, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 presso il botteghino del Teatro Bravo’ in Via Stoppelli, 18 Bari oppure al 389694802 Divertimento assicurato Costo del biglietto € 15