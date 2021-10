Primo open day della Lilt Bari per la campagna “Lilt for Women – campagna nastro rosa”

Mercoledí 27 ottobre negli ambulatori LILT, in Corso Italia 187, si svolgerà il primo dei due open day, in programma all’interno della campagna “Lilt for Women – campagna nastro rosa”, che sarà dedicato all’Atrofia genitale, un problema subordinato alle terapie oncologiche soprattutto nei pazienti giovani.

Dalle 16 alle 19, interverranno illustri esponenti del settore quali il ginecologo dott. Luigi Nicastri, la ginecologa dr.ssa Emanuela De Palma, la psicologa prof.ssa Santa Fizzarrotti e il presidente della LILT Area Metropolitana di Bari dr.ssa Roberta Loveglio.

Quello trattato è un problema che coinvolge tutta la fascia femminile adulta in varie situazioni e quadri clinici. Particolarmente importante lo è per quelle donne che affrontano il periodo post oncologico in quanto rischia di alterare il normale equilibrio di coppia, che specie dai 20 ai 40 anni, risulta essere molto importante per la formazione della famiglia e l’intesa di coppia. Ma si verifica spesso anche nel periodo post menopausale provocando complicanze para fisiologiche, creando delle situazioni predisponenti infezioni ricorrenti le quali possono poi portare a situazioni degenerative.

Per partecipare all’open day sarà necessario prenotare contattando lo 0805210404 o lo 0805210381.

LILT Area Metropolitana di Bari - Corso Italia 187 - Bari

Info: legatumoribari.it

Inizio open day: 16.00

