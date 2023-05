Lino Guanciale chiude la stagione teatrale con 'Non svegliate lo spettatore' in scena a Corato

Si chiude con un sold out la fortunata stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Corato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese: sabato 27 maggio Lino Guanciale porta sul palco del Teatro Comunale “Non svegliate lo spettatore” per musica e regia di Davide Cavuti (sipario ore 20.30). Lo stesso giorno l'attore abruzzese presenta il suo libro dal titolo, "Inchiostro" (Round Robin), illustrato da Daniela Volpari (ore 18.00 - Teatro Comunale - Ingresso con invito in distribuzione presso gli store Mondadori di Corato, Trani, Andria e Barletta). L'evento raccoglierà fondi per la ricerca oncologica pugliese con AIRC Comitato Puglia.

“In Non svegliate lo spettatore, attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo – afferma il regista e compositore Davide Cavuti – I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale e storico. Il viaggio con Flaiano (e il suo taccuino) è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide dell’esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura, formazione e apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati”. Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di uno straordinario attore quale Lino Guanciale.”

Info: www.teatropubblicopugliese.it