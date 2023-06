Prezzo non disponibile

Domenica 02 ore 19.00 appuntamento con "Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano". Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco, cammineremo lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddistinguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casal nuovo. Pasquale D’Attoma dopo aver curato i testi sulle leggende e le streghe di Bari, torna a raccontare della tradizione, di storie particolari e uniche come il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell’ultimo Lipommine.

Ex Gil, borgo ottocentesco, chiesa Santa Maria la Nova, edicola votiva Madonna del Basilico, Municipio, Casal nuovo.

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Villa dei Caduti

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.