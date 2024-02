Lisa Ginzburg ospite dei Presìdi del libro

La scrittrice torna gradita ospite in Puglia, nelle province di Bari e Taranto, per raccontare il suo ultimo libro: Una piuma nascosta (Rizzoli, 2023).

Il romanzo, ambientato nella campagna toscana, racconta l’amicizia di due pre-adolescenti, il cui forte legame resisterà al tempo.

“Ginzburg mette in scena i moti profondi, le contraddizioni, le incertezze che accompagnano Rosa e Tan nell’iniziazione alla vita. Si impone come una voce fuori dal coro in un momento in cui la letteratura è schiacciata dal racconto frenetico, dalle pure azioni dei protagonisti, da quella che Gianluigi Simonetti chiama «pura narratività». Lo fa con grazia, con uno stile limpido che ammette lo sperimentalismo, con una lingua che racconta momenti feroci pur restando lieve, come una piuma.” – Teresa Lussone (La Gazzetta del Mezzogiorno)

Di seguito le tappe del tour. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.

Giovedì 15 febbraio, ore 17:30 – Aula Magna del Liceo Classico Publio Virgilio Marone di Gioia del Colle (BA)

Venerdì 16 febbraio, ore 16:00 – IISS Bachelet di Gravina in Puglia (BA)

Sabato 17 febbraio, ore 10:30 – Biblioteca Acclavio di Taranto, ospite del Presidio Granaio (TA)

Sabato 17 febbraio, ore 18:00 – Birrificio Daniel’s a Manduria (TA), ospite del Presidio di Maruggio