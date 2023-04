Lisa Manosperti e le Sisters Queen nel weekend di Palazzo Rubino a Triggiano

Venerdì 14 e sabato 15 aprile al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour proporrà due appuntamenti all’insegna delle voci femminili con Lisa Manosperti, impegnata nello spettacolo musicale “Chiamatemi Mimì – tra musica e parole”, omaggio a Mia Martini e il giorno successivo le Sisters Queen con il tributo alle voci black.

Impegnata da trent’anni nella musica jazz, con 8 dischi prodotti, 2 dei quali premiati come migliori dell’anno e una nomination tra le 10 migliori vocalist italiane nel 2011 e 2012, Lisa Manosperti ha alle spalle un ricco percorso artistico e un’attività di docente di canto jazz, con diploma nella materia al Conservatorio Piccinni di Bari. Ultimamente ha partecipato al programma televisivo di Rai Uno “The Voice Senior” nel quale si è classificata al secondo posto. In questa occasione, tra l’altro, ha dato dimostrazione del suo talento proprio proponendo la sua interpretazione dei brani più noti di Mia Martini.

Ad accompagnare la seconda classificata nel talent show nel tributo alla grande Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, ci sarà il pianista Andrea Gargiulo. “Tribute to black voices from the ‘70s” è il titolo del concerto che sarà eseguito sabato dalle Sisters Queen, gruppo vocale composto da Amelia Milella, Elena Candelora, Maria Lonero e Federica Maggellino.

Questo progetto tutto al femminile è nato da un’idea di Amelia Milella e inizialmente era composto da 3 vocalist; successivamente si è sviluppato arrivando a quattro in due anni. Il debutto è arrivato in un appuntamento dedicato alle donne alla presenza della nota attrice Barbara De Rossi. Negli anni hanno avuto la possibilità di esibirsi in giro per l’Italia facendo tappe in piazze, teatri, live club e anche loro, come Lisa Manosperti, hanno partecipato al talent show “The voice senior”.

Durante l’esibizione a Palazzo Rubino le cantanti eseguiranno, dal vivo, alcune delle più belle canzoni dance dagli anni ’70. In circa due ore condurranno il pubblico in un viaggio sonoro che parte da Aretha passando per gli Abba, i Bee Gees, Donna Summer e tanti altri artisti che hanno valorizzato il filone musicale degli anni ’70 e ‘80.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacoli: 21:00