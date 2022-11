Amanda Sandrelli al Teatro Traetta di Bitonto in “Lisistrata

Amanda Sandrelli sarà in scena Puglia a Novembre per quattro date con la sua “Lisistrata” per le stagioni teatrali dei Comuni di Fasano, San Severo Cerignola e Bitonto organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il tour dell'attrice inizierà il 21 novembre al Teatro Kennedy di Fasano per poi spostarsi il 23 novembre al Teatro Verdi di San Severo, il 24 novembre al Teatro Mercadante di Cerignola e il 25 novembre al Teatro Traetta di Bitonto, dove lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito.

La commedia di Aristofane, che in questa messa in scena vede protagonisti, oltre alla Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana (adattamento e regia di Ugo Chiti), imperversa da quasi 2500 anni sulla stupidità, l’arroganza, la vanità, la superficialità degli uomini. Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., anno del suo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell’Acropoli di Atene e scuote la testa sconsolata di fronte alle tragedie, alle miserie, ai disastri provocati da quella stupidità, arroganza, vanità, superficialità, che sono tutti sostantivi femminili, come la guerra che da questi viene immancabilmente generata, ma che sono immancabilmente attributi maschili. Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie di farsa dove molto si ride, ma che in maniera paradossale e insieme umanissima ci fa scoprire senza falso pudore, tra sghignazzi e continui doppi sensi i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Lo fa additando senza ipocrisia, con un linguaggio diretto e divertentissimo, i vizi, le perversioni, il malcostume, la corruzione, le debolezze che ci portano da millenni a ritenere la violenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti, per appianare le liti.

